Gustavo Henrique kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Gustavo Henrique kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Sarı lacivert takım ile ismi anılan ve transfer iddialarıyla sıkça konuşulan Gustavo Henrique’nin hayatı ve yer aldığı takımlar merak edilmeye başlandı. Ünlü futbolcu, Vitória’da yetişmiştir. Orta saha mevkiinde yer alan isim, 1993 doğumludur. Peki Gustavo Henrique kimdir?

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 tarihinde dünyaya gelen Gustavo Henrique Vernes, Gustavo Henrique ismiyle bilinmektedir. Série A kulübü Flamengo için stoper olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcudur. Sao Paulo'da doğan Gustavo Henrique , erken yaşta Salvador, Bahia'ya taşındı . Santos'a katıldıktan sonra 2007'de memleketine geri dönmeden önce kariyerine Vitória'nın genç kadrosunda başladı. Gustavo Henrique ve ilk takımı - ve Série A - ilk maçına 17 Haziran 2012'de deplasmanda 0-1 yenildikleri Flamengo karşısında çıktı. İlk golünü ertesi yılın 24 Temmuz'da, sezonun Copa do Brasil için CRAC'a karşı 2-0 yendikleri deplasmanda attı.

Eylül 2013'ün ortalarında, Gustavo Henrique, Durval'ın ihtiyaç fazlası olarak görülmesinden sonra ilk onbirde Durval'ın yerini aldı. İlk lig golünü 27 Ekim'de Corinthians'a karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta attı. Yaklaşık bir ay sonra deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Vasco da Gama karşısında ikinci golünü attı. Şubat 2014'ün sonlarında, Gustavo Henrique dizinden yaralandı ve altı ay sahalardan uzak kaldı. Ekim'de tekrar sahalara döndü ancak sadece sezonun geri kalanında yedek kulübesine seçildi.

Gustavo Henrique, sakatlığının ardından ilk maçını 1 Şubat 2015'te evinde 3-0 kazandıkları Ituano karşısında oynadı. Ağustos ayında, yeni teknik direktör Dorival Júnior'un gelişinden sonra, yeni transfer Werley'i solladıktan sonra tekrar ilk tercih oldu.

Henrique, 14 Ağustos 2017'de Fluminense ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sahalara geri döndü. 10 Eylül'de Corinthians'a karşı evinde 2-0 yendikleri maçta bir dizinden daha sakatlandı ve yılın geri kalanında sahalardan uzak kaldı. Gustavo Henrique, Copa Libertadores'teki ilk maçına 5 Nisan 2018'de çıktı ve Renato'nun yerine 1-0 kazandıkları Estudiantes maçına geçti. Aralık 2019'da Gustavo Henrique, Flamengo ile 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere bir ön sözleşme anlaşması yapmayı kabul etti. Ancak 3 Ocak 2020'de kulüp tarafından dört yıllık bir anlaşmayı kabul ettikten sonra açıklandı.



