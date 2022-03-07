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  4. Güven Yalçın, Başakşehir maçı biter bitmez Galatasaray derbiyle ilgili konuştu!

Güven Yalçın, Başakşehir maçı biter bitmez Galatasaray derbiyle ilgili konuştu!

07.03.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Başakşehir maçını değerlendirdikten hemen sonra Galatasaray maçıyla ilgili konuşan Güven Yalçın, 3 puan almak istediklerini ifade etti.

Güven Yalçın, Başakşehir maçı biter bitmez Galatasaray derbiyle ilgili konuştu!
Güven Yalçın

Güven Yalçın

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaşlı Güven Yalçın, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY DERBİSİNİ..."

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Karşılaşmayı değerlendiren Güven Yalçın "Kendi performasım iyiydi ama önemli olan takım performansı. İlk yarıda iyi bir bölüm yakaladık. Arka arkaya şanslar bulduk. İkinci yarıda da aynı şekilde devam etmek istedik. Çok basit, kolay ve amatörce goller yedik. Sonra 2-2'yi bulduk. Çok pozisyon bulamadık ama bulduklarımızı iyi değerlendirdik. Berabere kaldık. Haftaya Galatasaray derbisini kazanmak istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Güven Yalçın
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