Güven Yalçın, Başakşehir maçı biter bitmez Galatasaray derbiyle ilgili konuştu!

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY DERBİSİNİ..."

Karşılaşmayı değerlendiren Güven Yalçın "Kendi performasım iyiydi ama önemli olan takım performansı. İlk yarıda iyi bir bölüm yakaladık. Arka arkaya şanslar bulduk. İkinci yarıda da aynı şekilde devam etmek istedik. Çok basit, kolay ve amatörce goller yedik. Sonra 2-2'yi bulduk. Çok pozisyon bulamadık ama bulduklarımızı iyi değerlendirdik. Berabere kaldık. Haftaya Galatasaray derbisini kazanmak istiyoruz." dedi.

