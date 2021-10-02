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Güven Yalçın: Tam rüyamdaki gibiydi

02.10.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atan Güven Yalçın, ilk golüyle ilgili olarak "Tam rüyamdaki gibiydi" dedi.

Güven Yalçın: Tam rüyamdaki gibiydi

Beşiktaş'a galibiyeti getiren iki golü atan Güven Yalçın, röportaja gelirken takım arkadaşı Valentin Rosier, "Maçın en iyi oyuncusu geliyor" dedi. Güven Yalçın ise maçla ilgili olarak, "İlk golde iyi vurdum. Rosier iyi de orta kesti. Rüya gibi. Her oyuncu böyle gol atmak ister. Tam rüyamdaki gibiydi. Daha önemlisi takım oyunumuzdu. Belki iyi başlamadık ama golü bulduktan sonra açıldık. Tuhaf bir gol yedik. Sonra Rıdvan iyi ortaladı. Vurdum gol oldu. Maçı tuttuk ve galip geldik" dedi.

İlk golde Rosier ikinci golde Rıdvan'ın çok iyi ortalar yaptıklarını kaydeden Güven Yalçın, performansıyla ilgili olarak da "Her gün çalışıyorum. Üstüne koymak istiyorum. Hocanın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Bizim için çok önemli bir üç puandı. Milli araya böyle giderek kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

NECİP UYSAL: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

Takım kaptanı Necip Uysal ise geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi ve "Dizim biraz ağrıyor. Bu beni biraz etkiliyor. 2 haftadır puan kaybediyorduk. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok sakatımız var. Milli aradan sonra herkes geri dönüp tam takım haline geleceğiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, yine en iyi şekilde başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Golün ardından Rıdvan'a sarılmasıyla ilgili olarak Necip Uysal, "Rıdvan kardeşim bu sene çok iyi oynuyor. Üstüne koyarak gidiyor. Her zaman onlarla konuşuyorum buralarda nasıl kalınması gerektiğini. Şimdi Serdar geldi. Üstüne koyup devam etmesi gerekiyor. Alttan gençler geliyor. İnşallah uzun süre devam ederler" diye konuştu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Güven Yalçın
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