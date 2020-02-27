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Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.02.2020 15:14 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde cami ve iş yerinden güvenlik kamerası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.Nizip Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Fırat Mahallesindeki cami ve iş yerinin dış cephesindeki güvenlik kameralarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde cami ve iş yerinden güvenlik kamerası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Nizip Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Fırat Mahallesindeki cami ve iş yerinin dış cephesindeki güvenlik kameralarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin belirledi. 4 adet güvenlik kamerasını çaldığı tespit edilen şüpheli, aynı gün yakalandı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, suç eşyasını satın alan kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı

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