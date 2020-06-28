Güzel sporcu Yağmur Mislina Kılıç'tan imalı YKS paylaşımı!

Yağmur Mislina Kılıç, YKS sınavındaki Mabel Matiz sorusuyla ilgili imalı bir paylaşımda bulundu.Yağmur Mislina Kılıç, "Mabel Matiz dinlemedim diye iki Türkçe sorusu gitti" diye paylaşım yaptı.
Venüs Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT Spor, geçtiğimiz günlerde Yağmur Mislina Kılıç'ı kiralık olarak renklerine bağlamıştı.Başkent takımı, son iki yıldır Türk Hava Yolları forması giyen Yağmur Mislina Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.Kariyerinde daha önce FMV Işık Spor, Seramiksan, Bolu Belediyespor, Galatasaray, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, THY, Beşiktaş, Kale 1957 takımlarında forma giydi.1996 doğumlu olan oyuncu 191 cm boyunda.
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