YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Güzelçamlı’daki 18.asırdan kalan dişbudak ağacı Başkan Günel’in talimatıyla kurtarıldı

Güzelçamlı’daki 18.asırdan kalan dişbudak ağacı Başkan Günel’in talimatıyla kurtarıldı

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da Meşeli Kuyu Mevkii’nde bulunan ve 18.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da Meşeli Kuyu Mevkii’nde bulunan ve 18. asırdan kaldığı tahmin edilen fraxinus angustifolia cinsi dişbudak ağacının çöplüğe dönen çevresi düzenlendi, ağacı tehdit eden enerji hattının güzergahı değiştirildi. Doğaseverlerin başvurusu üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla anıtsal değeri bulunan ağacın korunması için çevresinde düzenleme yapılırken, yaş tespitin kesin olarak yapılması ve anıt ağaç statüsüne alınması için başvuruda bulunuldu.
Güzelçamlı’da Meşeli Kuyu Mevkii’nde bulunan ve 18. asırdan kaldığı tahmin edilen Dişbudak ağacının tespit edilmesinin ardından çalışmalar başlatan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle, dişbudak ağacının yaş tespitinin yapılıp anıt ağaç olması için ilgili kuruluşlara başvurmuştu. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Anıtsallık kriteri taşıyan ağaçlar içinde, en görkemli ve cazibesi olan ağaçlardan biri dişbudak ağacı. Önce AYDEM tarafından ağacın yanından geçen elektrik direkleri değiştirilince, telleri engellediği gerekçesiyle ağaç sıkıntı içine girmişti. AYDEM duyarlılık göstererek, elektrik tellerini ağacın bulunduğu alandan yer altından geçirerek ağaca zarar vermeden bir çözüm yolu buldu. Ancak, ağacın çevresi kendini bilmezler tarafından çöplüğe çevrildi. Daha sonraki aylarda, ağaca yakın alanlarda meydana gelen inşaatların molozları ve dışarıdan gelen evsel atıklar ağacın bulunduğu alana dökülmeye başlandı. Kuşadası Belediyesi tarafından ağacın altı temizlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’ın önerileri doğrultusunda ağacın tepe çapının izdüşümü baz alınarak, toprak dolgular tamamen temizlendi. Yeniden çöp ve moloz dökülmemesi için belediye tarafından gerekli önlemler alındı" dedi.
Ağacın anıt ağaç statüsüne alınması ve tescil edilmesi için Kuşadası Belediyesi ile birlikte başvuruda bulunduklarını açıklayan Kuşadası EKODOSD Başkanı Sürücü, önümüzdeki günlerde uzmanların bölgeye gelip inceleme yapacaklarını belirterek "Kuşadası’nda tarihe tanıklık eden bu tür doğal miraslarını, hep birlikte korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak zorundayız. Asırlardır ayakta kalan bu doğal değerlerin yerleşim yerlerinin içinde bulunması, yerli - yabancı misafirleri ve eğitim kurumlarında çocukların görebilmelerini ve ağaç sevgisi açısından farkındalık oluşturmasını sağlayacaktır" diyerek Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Jeotermal hat yenileme çalışmaları
Jeotermal hat yenileme çalışmaları
Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
MÜSİAD Başkanı Saygılı’nın Arakan paylaşımı büyük ilgi gördü
MÜSİAD Başkanı Saygılı’nın Arakan paylaşımı büyük ilgi gördü
Ahilik Haftası etkinliği
Ahilik Haftası etkinliği

Aydın Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:21
Yatsı
20:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Doğa Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.