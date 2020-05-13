YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Güzellik salonu alev alev yandı

Güzellik salonu alev alev yandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.05.2020 03:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde güzellik salonu alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, yangın gece 01:00 sıralarında Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bay-bayan masaj güzellik merkezinde meydana geldi.

Güzellik salonu alev alev yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde güzellik salonu alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, yangın gece 01:00 sıralarında Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bay-bayan masaj güzellik merkezinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, salonun içini bir anda alev topuna çevirirken, çevrede paniğe neden oldu.
Yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanıklarına göre, kundaklama iddiası üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Güzellik salonu alev alev yandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güzellik salonu alev alev yandı

Güzellik salonu alev alev yandı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:21
Yatsı
21:55

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Balıkesir Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
İhsaniye Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Türkiye’nin en genç devlet üniversitesi 5 yaşında

Türkiye’nin en genç devlet üniversitesi 5 yaşında

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.