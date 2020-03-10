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GYODER'den "Kamu arazileri dezavantajlı grupların konut edinmesi için kullanılsın" önerisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.03.2020 13:09 | Son Güncelleme

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürsel Öngören: - "Türkiye'de arsaların yüzde 60'ı devletin elinde. Doğal olarak devlet bu elindeki araziyi verimli ve etkin bir şekilde, dezavantajlı grupların konut üretimi için kullanmalı" - "Almanya önderliğinde çok güzel bir model (yapı tasarruf sandığı) ortaya konuldu. Almanya'da konut kredilerinin yaklaşık 3'te biri yapı tasarruf sandıkları tarafından sağlanıyor" - "Bu çok etkili bir model. Bizim de aynı şekilde yapı tasarruf sandıkları organize etmemiz gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören, Türkiye'de arsaların yüzde 60'ının devletin elinde olduğunu belirterek, "Doğal olarak devlet bu elindeki araziyi verimli ve etkin bir şekilde, dezavantajlı grupların konut üretimi için kullanmalı." dedi.

"Birevim'in önderlik ettiği Tasarruf Finans Platformu tarafından düzenlenen Sosyal Finans Zirvesi kapsamında "Konut 2020" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Öngören, Türkiye'deki düşük gelirli grupların konut edinebilmesi için müteahhitlik sektörü açısından TOKİ dışında bir model bulunmadığını söyledi.

İnşaat sektörünün 2018 ve 2019'da ortalama yüzde 50'ye varan bir arz eksikliği yaşadığını dile getiren Öngören, "Talep düşüklüğü nedeniyle yapı ruhsatı başvurularında yüzde 50'lik düşüş yaşandı. Ancak şu dönemde talep fazla. 2020-2021 yıllarındaki yüksek talep nedeniyle konut fiyatları artabilir." diye konuştu.

Türkiye'de konut üretiminin yüzde 2'sinin bilinen markalar, yüzde 30'unun arsa sahipleri, kalan diğer büyük kısmının da küçük ve orta büyüklükteki inşaat şirketleri tarafından yapıldığını dile getiren Öngören, İstanbul'un hem üretimde hem de satışta lider olduğunu anlattı.

Öngören, düşük gelirli kimselerin TOKİ modeli dışında konut alabilmesi için özel sektörün buraya girmesi gerektiğini vurguladı.

- "Yapı tasarruf sandığı modelini hayata geçirmeliyiz"

Gürsel Öngören, konut üretiminde öncelikli olarak elde bulunan kaynağın doğru kullanılması gerektiğin belirterek, "Öncelikle arsa adı verilen kaynağımız sınırlı. Bunu en verimli şekilde kullanmalıyız. Türkiye'de arsaların yüzde 60'ı devletin elinde. Doğal olarak devlet, bu elindeki araziyi verimli ve etkin bir şekilde, dezavantajlı grupların konut üretimi için kullanmalı." şeklinde konuştu.

Dar gelirlilerin konut edinmesi için Almanya önderliğinde kurulan yapı tasarruf sandıklarından bahseden Öngören, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya önderliğinde çok güzel bir model ortaya konuldu. Almanya'da konut kredilerinin yaklaşık 3'te biri yapı tasarruf sandıkları tarafından sağlanıyor. Bu yüzde 30-35 civarında payın 10 puanı yerel belediyelerce oluşturulan sandıklar. Kalan 20-25 puanlık kısım ise özel sektör kaynaklı. Bu çok etkili bir model. Bizim de aynı şekilde yapı tasarruf sandıkları organize etmemiz gerekiyor."

Öngören, tasarruflu ve faizsiz finansman modelleri hakkında ne düşündüğüne dair bir soruya karşılık, bu modelden yararlanan kişilerin sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Öngören, "Bu yönde çalışan firmaları tebrik ediyorum. Eski kooperatifçilik hamlesine çok benziyor. Kooperatifçilik bir dönem çok önemliydi. Yeni model olarak siz yapar hale geldiniz." dedi.

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Birevim GYODER

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