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  4. Haber konusu olan gazeteciler olunca, fotoğrafları belediye başkanı çekti

Haber konusu olan gazeteciler olunca, fotoğrafları belediye başkanı çekti

AYDIN HABERLERİ  | 10.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Neredeyse günün 24 saati çalışan gazetecilerin elinden fotoğraf makine ve kameralarını alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim ve Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, bu kez gazetecileri kadrajlarına aldı.
10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla organize edilen etkinlikler kapsamında sabahın erken saatlerinde kentin marka yüzü olan Uzun Çarşı’ya çıkan yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler önce gazete dağıttılar.
Toplu halde gazete dağıtımı ve esnaf ziyareti gerçekleştiren basın mensupları daha sonra İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudular. Gazetecilerin basın bildirisi okuduğu etkinlikte faaliyeti gerçekleştiren gazeteciler olunca, fotoğraf çekim işini de Nazilli Belediye başkanı Kürşat Engn Özcan yaptı.

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Akşam
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Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
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Kusadasi
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