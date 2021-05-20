MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. “Haberler doğru değil” demişti! Yılmaz Erdoğan spor spikeri sevgilisi Damla Uğurtürk ile görüntülendi

“Haberler doğru değil” demişti! Yılmaz Erdoğan spor spikeri sevgilisi Damla Uğurtürk ile görüntülendi

20.05.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan’ın adı bir süredir spor spikeri Damla Uğurtürk ile anılıyordu. Genç spor spikeri bu iddiaları daha önce yalanlamış olsa da ikili Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında beraber görüntülendi.

“Haberler doğru değil” demişti! Yılmaz Erdoğan spor spikeri sevgilisi Damla Uğurtürk ile görüntülendi

Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk ikilisi bir kez daha birlikte görüntülendi. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk daha önce ocak ayında Etiler’de görüntülenmişti. O dönemde Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri, "Haberler doğru değil. Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz onlara da aynı ilgi göstermeniz dileğiyle. Sevgiler" diyerek yalanlamıştı.

b

YILMAZ ERDOĞAN VE DAMLA UĞURTÜRK AŞKI BELGELENDİ

Snob Magazin'in özel haberine göre; İkili, aylar sonra bu kez Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntülendi. Vodafone Park'ta Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarını birlikte izleyen 53 yaşındaki Yılmaz Erdoğan ve 35 yaşındaki Damla Uğurtürk'ün aşk yaşadığı belgelenmiş oldu.

d

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Damla Uğurtürk, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nin ardından lisans eğitimini 2011 yılında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Uğurtürk, uzun süredir CnnTürk spor spikerliğini üstleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Şeyma Subaşı'nın büyük değişimiŞeyma Subaşı'nın büyük değişimi
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

İki bakanlıkta önemli atamalar

İki bakanlıkta önemli atamalar

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.