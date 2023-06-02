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Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

02.06.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derince Kent Meydanı’nda düzenlenen programla birlikte hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Derince Kent Meydanı’nda uğurlama programı düzenlendi.

Kafile başkanlığını Kadir Kormaz’ın yaptığı hac kafilesi için düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, müftülük yetkilileri, meclis üyeleri, muhtarlar, din görevlileri, hacı adayları ve kutsal topraklara gidecek olan vatandaşların aileleri katıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt hacı adaylarına hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Hac ibadeti ile ilgili bilgilendirmelerin de yapıldığı program, okunan dualar ve hacı adaylarının aileleriyle vedalaşmasının ardından tamamlandı.

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