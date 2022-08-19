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Hacı Bektaş Veli Müzesi FPV dronla görüntülendi

19.08.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Bektaş Veli Müzesi FPV dronla görüntülendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, FPV dronla görüntülenen Hacı Bektaş Veli Müzesi, Kadıncık Ana Evi ve kerpiçten yapılan tarihi yel değirmeni ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İnsanlığa hoşgörü, sevgi, barış ve kardeşlik mesajlarıyla yüzyıllardır adı yaşayan Hacı Bektaş Veli'nin türbesi, döneminde kullanılan malzemeler ve kişisel eşyalarının sergilendiği müze, eski Türk saraylarında gözlenen üç avlulu yerleşim düzeni ile dikkati çekiyor.

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in talimatıyla tadilat ve onarımdan geçirilen ve devam eden süreçte 16 Ağustos 1964 tarihinde ziyarete açılan müze, her yıl on binlerce yerli ve yabancı konuğu ağırlıyor.

Hacı Bektaş Veli Müzesi'nin kuzeyinde yer alan Kadıncık Ana Evi ise ilçenin 13'ncü yüzyıldan beri ayakta olan yapılarından biri olarak biliniyor.

İlçede en çok ziyaretçi alan mekanlardan olan Kadıncık Ana Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, restorasyona tabi tutuldu. Orijinaline uygun şekilde bakım ve onarımdan geçirilen Kadıncık Ana Evi, geçen yıl Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750’nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerindeki törenle konuklarını ağırlamaya başladı.

İlçedeki önemli tarihi yapılardan olan Bektaş Efendi Türbesi de müzenin yakında yer alıyor. 1603'te Selçuklu mimari tarzında kesme taştan inşa edilen Bektaş Efendi Türbesi'nde 5 Temmuz 2021'de bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Çalışma kapsamında türbenin dış cephesinin bozulan derzleri onarıldı, dış cephenin tamamı kumlama tekniğiyle temizlendi. Çevresini saracak şekilde drenaj sistemi oluşturulan binanın pencereleri değiştirildi, kapıların bakım onarımı yapıldı.

Türbe, geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyarete açıldı.

İlçede 1927 yılında kerpiçten yapılan yel değirmeni, hizmet verdiği 1954'ten sonra harabeye döndü. Uzun yıllar sonra yapı, yeniden hayat bulması amacıyla restore edildi.

Osmanlı dönemi mimarisine uygun olarak inşa edilen değirmenin ne zaman yapıldığı hakkında yazılı bir belge ya da kitabe bulunmuyor ancak araştırmalara göre, değirmenin 1920-1930 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor.

1954 yılına kadar ilçe halkı ve yakın çevredeki köylülere hizmet sunulan yel değirmeni ve çevresinde oluşturulan yeşil alan, 2018 yılında başlatılan restorasyonun ardından meraklıları ağırlamaya başladı.

Hacı Bektaş Veli Müzesi FPV dronla görüntülendi.

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