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  4. Hadise hayranını sahneye çıkardığı o anları paylaştı! "Hepimiz çok özeliz ve..."

Hadise hayranını sahneye çıkardığı o anları paylaştı! "Hepimiz çok özeliz ve..."

17.09.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserleri, aşk hayatı ve iddialı sahne kıyafetleriyle gündem olan Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Hadise son olarak başörtülü bir hayranını sahneye çıkardığı anları paylaşıp paylaşıma düştüğü notla dikkat çekti.

Hem özel hayatı hem de şarkılarıyla sık sık gündem olan Hadise geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı anları paylaşarak dikkat çekmişti. Aşk hayatı ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Hadise son olarak konserinde sahneye çıkardığı Ayşegül adındaki bir hayranıyla pozlarını paylaştı.

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"Dün akşam seyirci arasında Küçük Bir Yol şarkım çalmaya başladığında Ayşegül’ü gördüm... Küçük Bir Yol şarkımla olan derin bağını hissettim ve gel yanıma dedim" diyerek yaşananları anlatan Hadise şunları yazdı:

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"SARILDIK, AĞLADIK"

"Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın. Ayşegül; 'Ben de hep sıfırdayım' dedi tam şarkımızın o kısmında. Birkaç şey daha söyledik birbirimizin kulağına sarıldık, ağladık ve şarkımızı birilikte söyledik.

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Bana parmağındaki yüzüğü hediye etti, Ayşegül ve o yüzük hâlâ parmağımda. Biz aslında bir şarkıyla neler yaşamışız, hissetmişiz. Müzik, sanat hep olsun, bizleri duygularımızla böyle bir araya getirsin. Ayşegül, Hadise fark etmez. Hepimiz çok özeliz ve kendi küçük yolumuz ilerliyoruz."

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