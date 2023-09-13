Hadise'nin tatil tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Son dönemde hem dansları hemde iddialı sahne kıayfetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise tatil pozlarıyla dikkat çekti. Pembe renkte uzun bir elbise tercih eden Hadise'nin tatil tarzının bedeli dudak uçuklattı.

Şu sıralar tatilde olan şarkıcı Hadise, kameralar karşısına geçerek poz verdi. Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan ünlü şarkıcının tatilde giydiği elbisesinin fiyatını duyanlar şaştı kaldı.

Hadise'nin tercih ettiği sünger bob baskılı elbsenin 2955 dolar yani yaklaşık olarak 79.473,84 Türk Lirası olduğu öğrenildi.



