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Hadise'nin tatil tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

13.09.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise hem özel hayatı hem de şarkılarıyla sık sık gündem oluyor. Tatile çıkan ünlü şarkıcı pembe renkte uzun elbisesiyle pozlar verdi. Hadise'nin tatil pozlarına beğeni ve yorum yağarken tarzının bedeli ortaya çıktı. Elbisenin fiyatını duyanlar inanamadı.

Son dönemde hem dansları hemde iddialı sahne kıayfetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise tatil pozlarıyla dikkat çekti. Pembe renkte uzun bir elbise tercih eden Hadise'nin tatil tarzının bedeli dudak uçuklattı.

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Şu sıralar tatilde olan şarkıcı Hadise, kameralar karşısına geçerek poz verdi. Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan ünlü şarkıcının tatilde giydiği elbisesinin fiyatını duyanlar şaştı kaldı.

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Hadise'nin tercih ettiği sünger bob baskılı elbsenin 2955 dolar yani yaklaşık olarak 79.473,84 Türk Lirası olduğu öğrenildi.

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Hadise ünlü şarkıcı

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