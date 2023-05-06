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  4. Hadise yine sınır tanımadı! Süper mini transparan elbisesiyle kıvrak dansı gündem oldu

Hadise yine sınır tanımadı! Süper mini transparan elbisesiyle kıvrak dansı gündem oldu

06.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzı, dansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise yine sınırlarını zorladı. Hadise'nin son konserindeki süper mini kırmızı göğsü transparan elbisesiyle yaptığı kıvrak dansı gündem oldu.

Hadise yine sınır tanımadı! Süper mini transparan elbisesiyle kıvrak dansı gündem oldu

Özel hayatı ve 'Feryat' şarkısıyla uzun süre gündemde kalan Hadise'nin her yaptığı olay oluyor. Ünlü şarkıcı Hadise son olarak sadece kalçasını paylaşarak arkasından konuşanlara mesaj vermişti. Ünlü ismin bu paylaşımına sosyal medyadan yorum yağmıştı.

Hadise bu defa yine sınırlarını zorladı ve son konseri ile olay oldu. Ünlü şarkıcının son konserindeki görüntüler sosyal medyaya düştü.

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Hadise'nin kırmızı kostümü çok konuşuldu. Süper mini göğsü transparan elbisesine yorum yağdı. Hadise elbisenin altına file çorap ve kırmızı çizme tercih etti.

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Kıvrak dansıyla da dikkat çeken Hadise'nin son konserindeki görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar tarzı ve dansını çok beğenirken bazı kullanıcılar ise 'Bu tarz çok demode', 'Biraz daha kısası olabilir' gibi eleştirilerde buldular.

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Hadise sosyal medya ünlü şarkıcı

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