Hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kamber Mavi yönetimindeki 02 DB 012 plakalı kamyonet, Gölbaşı - Kahramanmaraş kara yolunun 20'nci kilometresinde Emre Atmaca idaresindeki 44 FB 259 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada sürücü Atmaca'nın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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