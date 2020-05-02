Hafız Osman Bostancı, Başakşehir’e konuk oldu

Başakşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından vatandaşlara buluşturduğu programın bu haftaki konuğu Hafız Osman Bostancı oldu. Bostancı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nden, hafızlığa kadar birçok konu masaya yatırıldı.

İşçi hakları meselesinin Müslümanların boş bıraktığı bir alan olduğunu dile getiren program sunucusu Erem Şentürk, “Hâlbuki Peygamberimiz (asm), ‘İşçinin hakkını alınlarının teri kurumadan veriniz.’ diyor” ifadelerini kullandı. Şentürk, şöyle devam etti: “İşçi haklarını en çok bizim savunmamız lazım. Vahşi kapitalistlerin, işçiye eziyet edecek patronların Müslümanlardan korkmaları lazım! Müslümanlar bu konuda çok hassastır diye düşünmeleri gerekirken bizler bu alanı boş bıraktığımız için oraları komünistler, ateistler doldurmuş. İşçi sınıfı, patronla sendikalar arasında sıkışıp kalmış durumda.”

“Kadın hakları konusunda boşluklar bıraktık”

Hafız Osman Bostancı ise benzer bir durumun kadın hakları konusunda da geçerli olduğunu belirterek, “Tıpkı işçi hakları gibi kadın hakları alanında boşluklar bıraktığımız için feministler orayı dolduruyor ve bu alanlar istismar ediliyor” diye konuştu. Bostancı, İslam’ın kadınlara çok değer verdiğine ve onları korumak için her türlü imkânı seferber ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Kur’an-ı Kerim Nisa suresinde kadınların haklarıyla ilgili çok teferruatlı ayetler var. Yine Efendimizin (sav) ‘Ey Müminler! Kadınlar size Allah’ın emanetidir’ hadis-i şerifi var. Tüm bunları dikkate alarak yaşadığımızda aslında toplumsal hiçbir sorunumuz kalmaz.”