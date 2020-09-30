Hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde ceza yağdı

Kemerburgaz-Arnavutköy yolu arasında hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde 50 araca toplam 18 Bin 753 TL para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, bugün Kemerburgaz-Arnavutköy yolu arasında hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Saat 14.30 ile 17.30 arasında gerçekleştirilen denetimlerde 82 hafriyat kamyonu kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, "Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak suçundan 5 araca toplam 2 Bin 525 TL, "Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak" suçundan 1 araca 505 TL, "Muayenesini yaptırmamak" suçundan 6 araca toplam Bin 728 TL, "Verilen izin sonucunda muayenesini yaptırmamak" suçundan 5 araca toplam 2 Bin 990 TL, "Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak" suçundan 1 araca 498 TL, "Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak" suçunda 3 araca toplam 864 TL, "Makas" suçundan 1 araca 1228 TL, "Uyarılara uymamak" suçundan 4 araca toplam 1152 TL, "Radar" maddesinden 4 araca toplam 1152 TL, "Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek" suçundan 4 araca toplam 528 TL, "Yasak park" suçundan 1 araca toplam 132 TL, "Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek" suçundan 13 araca toplam 4 Bin 875 TL, "Seyir halinde telefon kullanmak" suçundan 2 araca toplam 576 TL para cezası uygulandı.

Toplamda 50 araca 18 Bin 753 TL para cezası uygulandı.

