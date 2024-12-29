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Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka barıştı! Yılbaşında birlikteler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 15:31
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Oyuncu Kubilay Aka ile Hafsanur Sacaktutan'ın birkaç gün önce ayrıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan ünlü çift, ilişkilerine bir şans daha verdi.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka barıştı! Yılbaşında birlikteler

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz yaz katıldığı bir programda; "Ortalıkta adam kalmadı" sözleriyle dikkat çekmişti. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan daha sonra ise meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sancaktutan, Kubilay Aka ile ilişkiye başladığı günlerde ise "Adam yok dedim, âlâsını buldum" demişti.

Mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan ünlü çiftten beklenmedik bir hamle geldi.

Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan Sancaktutan ile Aka, birlikte çekilen fotoğraflarını da kaldırdı.

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Ayrıldıkları iddia edilen ünlü çiftten güzel haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; basit bir konu yüzünden gerilim yaşayan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, aralarındaki problemi çözdü.

Sosyal medyada yeniden birbirlerini takip eden ikiliden Aka, günübirlik olarak Kapadokya'da sette olan Sancaktutan'ın yanına gitti.

Aralarındaki buzları eriten ikilinin yılbaşını da beraber geçireceği öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan
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