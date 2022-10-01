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Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler Abant'ta yoğunluk oluşturdu

01.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler Abant'ta yoğunluk oluşturdu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Abant'a, konaklamak ve günübirlik tatil için gelenler yoğunluk oluşturdu.

Göl çevresinde zaman zaman yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları meydana geliyor.

Ziyaretçiler, piknik yaparak, göl çevresinde yürüyerek ve hatıra fotoğrafı çektirerek, sonbaharda sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Renkli görüntülerin oluştuğu Abant Gölü Milli Parkı, dronla görüntülendi.

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Bolu drone sonbahar abant

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