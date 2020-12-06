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Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.12.2020 19:22 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Romanya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, verdiği bir röportajda çocukluk yıllarında yaşadıklarını anlattı. Futbola olan tutkusu nedeniyle okula odaklanamadığını belirten 55 yaşındaki Hagi, dayısıyla arasındaki ilginç bir diyaloğu da paylaştı. İşte o sözler...

Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

Galatasaray ve Romanya futbolunun unutulmaz ismi Gheorghe Hagi, verdiği bir röportajda çocukluk anılarından ve futbol tutkusundan bahsetti.Futbol oynadığı dönemde 'Karpatların Maradonası' olarak anılan efsane isim, futbola olan tutkusu nedeniyle çocukken okula ve derslerine odaklanamadığını söyledi.

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"DAYIM BANA DAYANAMADI"

55 yaşındaki Hagi, yaptığı açıklamada, "Dayım matematikte çok iyiydi. Herkese matematik öğretebilirdi, bende de denedi ama başaramadı. 1 ay sonra dayanamadı ve 'Alın bu çocuğu buradan' dedi.

"Bir kulağımdan giren diğerinden çıkıyordu. Aklım fikrim hep futboldaydı. Tek derdim sadece sınıfı geçmekti, okulda başarılı olmak değil." dedi.Hagi futbolun geldiği noktayla ilgili olarak ise, "Babam bana hep bir diplomam olması gerektiğini söylerdi. O zamanlar futbolun tek başına yeterli olacağını düşünmemiştik. Futbol artık çok uluslu bir şirkete, bir endüstriye dönüştü." ifadesini kullandı.Şu anda Rumen ekibi Viitorul Constanta'nın hem başkanlığını hem de teknik direktörlüğünü yapan Hagi, kulüp kariyerinde Galatasaray dışında Barcelona, Real Madrid, Steaua Bükreş gibi takımlarda forma giydi.

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