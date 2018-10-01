SPOR

Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!

FUTBOL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Romanya'da Vitorul-Astra maçına iki takımın teknik direktörleri Gheorghe Hagi ile Yüksel Yeşilova'nun kavgası damga vurdu. Yüksel Yeşilova, Hagi'ye "hırsız" derken, Hagi ise "Bu beyefendiyi Türkiye'ye geri gönderin" ifadelerini kullandı.

Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!

Romanya 1. Ligi'nde Vitorul'un Astra'yı ağırladığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmada ev sahibi ekibin hocası Gheorghe Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova arasındaki kavga damgasını vurdu.

Mücadelede uzatma dakikaları oynarken konuk ekip Astra'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Yeşilova, Hagi'ye "Hırsız" diye bağırdı. Olay sonrası sinirlerine hakim olamayan Rumen hocayı araya giren güvenlik görevlileri yatıştırdı.

Karşılaşmanın ardından söz konusu hadise hakkında konuşan Hagi, Yeşilova'yla ilgili olarak zehir zemberek ifadeler kullandı. "Romanya'ya çalışmak için geliyor ve beni hırsız ilan ediyor" diyen Galatasaray'ın efsane ismi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hadi şimdi bunu hoşgörüyle karşılayın! Bu beyefendiyi Türkiye'ye geri gönderin. Ben çok sakindim. Ancak yaptığı hareket, herkesi provoke etti. Hakeme gidip özür diledim. Sonra o, bana doğru geldi ancak reddettim. Maalesef çok kötü görüntüler oluştu. Şu anda Romanya'da çalıştığını ve kullandığı kelimenin alçakça olduğunu lütfen unutmayın." (Fanatik)


PARTNERArkasında olanları görünce...Arkasında olanları görünce...
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandıMehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrası arbede yaşandı, Ahmet Dursun tepki gösterdi!Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrası arbede yaşandı, Ahmet Dursun tepki gösterdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gheorghe hagi yüksel yeşilova Vitorul-Astra

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ersun Yanal ile görüşme anı ortaya çıktı! İşte o kare

Ersun Yanal ile görüşme anı ortaya çıktı! İşte o kare

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

Hollanda basınından Cocu için bomba iddia

Hollanda basınından Cocu için bomba iddia

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!

Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!

Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı

Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı

Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrası arbede yaşandı, Ahmet Dursun tepki gösterdi!

Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrası arbede yaşandı, Ahmet Dursun tepki gösterdi!

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

Real Madrid-Atletico Madrid maç sonucu: 0-0

Real Madrid-Atletico Madrid maç sonucu: 0-0

Yıldırım Demirören: EURO 2024'e hiç olmadığı kadar hazırız

Yıldırım Demirören: EURO 2024'e hiç olmadığı kadar hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.