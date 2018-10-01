Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!

Romanya 1. Ligi'nde Vitorul'un Astra'yı ağırladığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmada ev sahibi ekibin hocası Gheorghe Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova arasındaki kavga damgasını vurdu.
Mücadelede uzatma dakikaları oynarken konuk ekip Astra'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Yeşilova, Hagi'ye "Hırsız" diye bağırdı. Olay sonrası sinirlerine hakim olamayan Rumen hocayı araya giren güvenlik görevlileri yatıştırdı.
Karşılaşmanın ardından söz konusu hadise hakkında konuşan Hagi, Yeşilova'yla ilgili olarak zehir zemberek ifadeler kullandı. "Romanya'ya çalışmak için geliyor ve beni hırsız ilan ediyor" diyen Galatasaray'ın efsane ismi sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hadi şimdi bunu hoşgörüyle karşılayın! Bu beyefendiyi Türkiye'ye geri gönderin. Ben çok sakindim. Ancak yaptığı hareket, herkesi provoke etti. Hakeme gidip özür diledim. Sonra o, bana doğru geldi ancak reddettim. Maalesef çok kötü görüntüler oluştu. Şu anda Romanya'da çalıştığını ve kullandığı kelimenin alçakça olduğunu lütfen unutmayın." (Fanatik)
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