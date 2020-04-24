SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Hagi: Para verin, Avrupa'nın devleriyle mücadele edeyim

Hagi: Para verin, Avrupa'nın devleriyle mücadele edeyim

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.04.2020 19:06 | Son Güncelleme

Gheorghe Hagi, koronavirüsün spor ekonomisine büyük zarar verdiğini ve devlet desteği gerektiğini dile getirdi.

Romanya 1. Lig takımlarından Viitorul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, devletin kulüplere yardım etmesi gerektiğini söyledi.

İşte Gheorghe Hagi'nin isyanı:

"Spor ve kültür faaliyetlerine destek olmak gerekiyor. Romanya için milyonlarca dolar gelir yaratıyoruz. Devletin, spora ve geleceği olan sporculara yardım etmesi gerekiyor. Yani, bunun yasalaşması lazım. Almanlar, İngilizler ve Amerikalılar kulüplerine yardım ediyor. Fakat, bizim ülkemiz yardım etmiyor."

"VERİN BANA PARA, BAKIN NASIL MÜCADELE EDİYORUM"

"Koronavirüs bittikten sonra, 'Kulüplerimiz neden iyi değil, neden Avrupa'da yarışamıyor?' derler. Verin bana 15-20 milyon euro bütçe, görün Avrupa'nın devleriyle nasıl mücadele ediyorum. Olay çok basit. Eğer yatırım yaparsan karşılığını alırsın. Doğu Avrupa ülkelerinin problemi bu. Elimizdeki bütçelere bakın.

Eğer, elimizdeki yeterli bütçe olursa, her takımla mücadele ederiz. Rekabet etmek zor değil. Ancak, elimizdeki bu paralarla rekabet etmek mucize olur."

Hagi fotoğrafları...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
george hagi Viitorul Constanta

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

F.Bahçe'de yeni hoca sürprizi

F.Bahçe'de yeni hoca sürprizi

Donk'un acı günü!

Donk'un acı günü!

Fenerbahçe için Aykut Kocaman iddiası

Fenerbahçe için Aykut Kocaman iddiası

Dünya yıldızı isim Türkiye'ye mi geliyor?

Dünya yıldızı isim Türkiye'ye mi geliyor?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldinho'nun görüntüleri ortaya çıktı! Hapisten çıkar çıkmaz...

Ronaldinho'nun görüntüleri ortaya çıktı! Hapisten çıkar çıkmaz...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hagi: Para verin, Avrupa'nın devleriyle mücadele edeyim

Hagi: Para verin, Avrupa'nın devleriyle mücadele edeyim

SON DAKİKA | Hollanda lig yönetimi 2019/20 sezonunu iptal etti

Hollanda Ligi'nde sezon iptal edildi

Salah ve Karim Benzema'dan ramazan mesajı yayınlandı

Salah ve Karim Benzema'dan ramazan mesajı

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

UEFA'dan EURO 2020 için son karar

UEFA'dan EURO 2020 için son karar

İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.