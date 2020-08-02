Hagi, Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hagi, kulübün internet sitesindeki açıklamasında, 2014 yılının eylül ayından beri yürüttüğü görevinden ayrılmaya karar verdiğini duyurdu.
55 yaşındaki Rumen teknik adam, kulübün futbol akademisinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Hagi tarafından 2009'da kurulan ve başkanlığını Gheorghe Popescu'nun yaptığı Viitorul Constanta, 2016-2017 sezonunda lig şampiyonu olmuştu.
Futbolculuğu döneminde Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 132 maça çıkan ve 59 gol atan Hagi, sarı-kırmızılılarda 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında teknik direktörlük yapmıştı.
Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!
Bafetimbi Gomis: Aslan geliyor!
Yıldız oyuncu, karısını başkasıyla yakaladı... Depresyona girdi!
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Ahmet Ağaoğlu'ndan mesaj
Çalhanoğlu en golcü sezonunu yaşadı
Quaresma'nın yeni adresi belli oldu
Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oldu!
'Şampiyonluk müthiş bir duygu'
Fenerbahçe'den yeni forvet bombası
Portekiz Kupası Porto'nun
İtalya Serie A'da zirve şekillendi
Flaş çağrı! "Süper Lig, 22 takımla oynansın"
Vedat Muriqi'e özel tedbir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum