YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Hak-iş Konfederasyonu ve temsilciliklerinden 1 Mayıs bildirisi

Hak-iş Konfederasyonu ve temsilciliklerinden 1 Mayıs bildirisi

KARABÜK HABERLERİ  | 30.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Karabük İl Başkanlığı ve Temsilcilikleri 1 Mayıs işçi bayramı dolayısı ile basın bildirisi yayımladı.Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmamasına rağmen 1 Mayıs da, ekranlarda illerin meydanlarında olduklarının belirtildiği bildiride, “Hak-İş olarak, bu 1 Mayıs’ta kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini ve bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz.

Hak-iş Konfederasyonu ve temsilciliklerinden 1 Mayıs bildirisi

Hak-İş Konfederasyonu Karabük İl Başkanlığı ve Temsilcilikleri 1 Mayıs işçi bayramı dolayısı ile basın bildirisi yayımladı.
Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmamasına rağmen 1 Mayıs da, ekranlarda illerin meydanlarında olduklarının belirtildiği bildiride, “Hak-İş olarak, bu 1 Mayıs’ta kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini ve bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine ‘Hayır’ diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Güzel yarınlar için, haklarda daha güçlü gelecek için, sağlık için, iş güvencesi için, iş ve emek için meydanlarda bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız. Emekçi kardeşlerimize ‘Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz’ diyoruz. Tüm emekçilerimizi güvende olmak için Hak-İş ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlardayız. ITUC, ETUC, ILO ve ITUCAP’nin salgın sürecinde bizimle işbirliği ve dayanışma içinde olmasını önemsiyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız” denildi.
Ayrıca bildiride vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istediklerini vurgulayarak şu ifadelere yer verildi: “Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini, kayıt dışı çalışmanın sonlandırılmasını istiyoruz. Biz ücretliler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak, insan odaklı etkin politikalar istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının geliştirilmesini istiyoruz. Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye’yiz diyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Karabük Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:41
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
19:52
Yatsı
21:24

Karabük Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Çarşı Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.