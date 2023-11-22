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Hakan Çalhanoğlu'ndan sitemkar emoji! 'En güzel milli takım' yorumuna alkışlı protesto...

22.11.2023 20:32 | Son Güncelleme:
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A Milli Takımımız; Almanya ile hazırlık, Galler'le ise EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında kozlarını paylaşmıştı. Ay-Yıldızlılar'ın aday kadrosundan Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder çıkarılmıştı. Kırmızı - beyazlı takımımız; Almanya'yı 3-2 yenmiş, Galler'le ise 1-1 berabere kalmıştı. Sosyal medyada birçok yorum yapılırken, Hakan Çalhanoğlu, kendisi hakkında paylaşılan bir gönderiye alkışlı emojiyle karşılık verdi. İşte detaylar...

A Milli Takımımızın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadrosu açıklanmıştı. Ay-Yıldızlılar'da Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder, özel izinle aday kadrodan çıkarılmıştı. Kırmızı - beyazlılar; hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup ederken, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler'le 1-1 berabere kalmıştı.

D Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayan A Milli Takımımız için sosyal medyada birçok övgü dolu yorum yapılırken, kadroda bulunmayan Hakan Çalhanoğlu'na da eleştiri geldi.

"EN GÜZEL MİLLİ TAKIM..."

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Gazeteci Gökmen Özcan'ın "En güzel Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı Milli Takım" şeklinde paylaştığı gönderi, futbolseverlerin gündemine oturmuştu.

SİTEMKAR EMOJİ

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Hakan Çalhanoğlu ise Özcan'ın yorumunu 5 adet alkış emojisi koyarak protesto etti.

Çalhanoğlu'nun bu hamlesi, sosyal medyadaki futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı.

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