Hakan Çalhanoğlu'ndan sitemkar emoji! 'En güzel milli takım' yorumuna alkışlı protesto...

A Milli Takımımızın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadrosu açıklanmıştı. Ay-Yıldızlılar'da Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder, özel izinle aday kadrodan çıkarılmıştı. Kırmızı - beyazlılar; hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup ederken, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler'le 1-1 berabere kalmıştı.

D Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayan A Milli Takımımız için sosyal medyada birçok övgü dolu yorum yapılırken, kadroda bulunmayan Hakan Çalhanoğlu'na da eleştiri geldi.

"EN GÜZEL MİLLİ TAKIM..."

Gazeteci Gökmen Özcan'ın "En güzel Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı Milli Takım" şeklinde paylaştığı gönderi, futbolseverlerin gündemine oturmuştu.

SİTEMKAR EMOJİ

Hakan Çalhanoğlu ise Özcan'ın yorumunu 5 adet alkış emojisi koyarak protesto etti.

Çalhanoğlu'nun bu hamlesi, sosyal medyadaki futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı.





