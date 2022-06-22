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Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray açıklaması taraftarı heyecanlandırdı! ''Arayıp gel dese kıramam''

22.06.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan devi İnter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu verdiği röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray hakkında kullandığı cümleler taraftarı bir hayli heyecanlandırdı. Çalhanoğlu, "Bu sene olmaz, seneye de olmaz. Ama eğer Fatih Terim beni arayıp gel dese kesinlikle kıramam. Birisi beni Galatasaray’a gelmem için ikna edecekse bunu yapabilecek tek kişi Fatih Hoca’dır. Çünkü onun benim üzerimde emeği çoktur." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray açıklaması taraftarı heyecanlandırdı! ''Arayıp gel dese kıramam''
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Ülkemizin Avrupa’daki gururlarından, milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Her zaman Galatasaraylı olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu söylediği sözlerle sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

"FATİH TERİM BENİ ARAYIP GEL DESE KESİNLİKLE KIRAMAM"

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“Geçen sene Galatasaray’ın elinde iyi bir koz vardı. Bonservisim elimdeydi; başkanlık değişimi yüzünden alamadılar. Bu sene olmaz, seneye de olmaz. Ama eğer Fatih Terim beni arayıp gel dese kesinlikle kıramam. Birisi beni Galatasaray’a gelmem için ikna edecekse bunu yapabilecek tek kişi Fatih Hoca’dır. Çünkü onun benim üzerimde emeği çoktur. Milli takıma çağıran, oynatan, zor zamanda yanımda olan, bana değer veren, futbolun dışında da bana sahip çıkan sevgili hocam. Bodrum’a gittiğimde de yanına uğrayacağım.”

“ÇOCUKLUĞUM GALATASARAY’LA KUPA KAZANMANIN HAYALİYLE GEÇTİ”

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“Çocukluğum Galatasaray’la kupa kazanmanın hayaliyle geçti. İnsan o formayı giymeyi hayal ediyor. Ne zaman, nasıl olur bilmem. Galatasaray taraftarı benim Galatasaraylı olduğumu biliyor. Bunu her zaman dile getirmek istemiyorum. Çünkü sürekli Galatasaray’a transfer haberim çıkıyor ve olmayınca hayal kırıklığı yaşıyorlar. Evet, geçen sene böyle bir ihtimal vardı, temas kuruldu. Ama bu sene ve gelecek sene kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. Ama ondan sonrası için ümitlenebilirler. Çünkü kontratım bitmiş olacak. Her şeye açık olacağım. Onlar takımı desteklemeye devam etsinler. Ultraslan’da çok arkadaşım var, onlar şimdi sevinirler. Biz Cimbom’luyuz.”


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hakan Çalhanoğlu
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