Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Karaciğer ve böbrek nakli olması gerekli

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Hakan Taşıyan uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor. Yaklaşık 4 aydır tedavi gören Taşıyan'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Taşıyan'ın, acil olarak böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği duyuruldu. Böbrek nakli için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilirken, karaciğer için herhangi bir donör bulunamadığı ifade edildi.

Taşıyan'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, şarkıcının sevenlerinden dua ve yardım beklediği belirtilirken şu açıklama yapıldı:

"Hakan taşıyansevenlerine önemli duyuru. Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile birelerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır.

Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor” olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle"

