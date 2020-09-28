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Hakanoğlun’dan minik öğrencilere ziyaret

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 28.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Merkez Anaokulu öğretmen ve öğrencilerini ziyaret etti.Başkan Hakanoğlu, ziyaretini alınan korona virüs kapsamında gerçekleştirirken, öğrencilerin ilçe için beklentilerini de dinledi.

Hakanoğlun’dan minik öğrencilere ziyaret

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Merkez Anaokulu öğretmen ve öğrencilerini ziyaret etti.
Başkan Hakanoğlu, ziyaretini alınan korona virüs kapsamında gerçekleştirirken, öğrencilerin ilçe için beklentilerini de dinledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadelede almış olduğu tedbirler kapsamında okul öncesi ve 1. sınıfların eğitim öğretime başladığı yeni eğitim öğretim yılı münasebetiyle Çiçekdağı Merkez Anaokulu öğrencilerini ziyaret eden belediye başkanı öğrencilere masal da anlattı.
Hakanoğlu, "İlçemiz için her türlü sorunun üstesinden gelmek üzere görev aldık. Amacımız ilçemizde eğitim gören çocuklarımıza moral de aşılamaktı yeni eğitim öğretim sezonunda herkesin pandemi etkisiyle daha dikkatli olması amacını güdüyoruz" dedi.

Hakanoğlun’dan minik öğrencilere ziyaret

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