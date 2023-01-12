Hakem Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın hayatı ve biyografisi!

Hakem Kadir Sağlam Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Galatasaray Hatayspor maçında düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını, Murat Altan ve Ogün Kamacı üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olarak açıklandı. Birçok kişi karşılaşmaya ilişkin detayları araştırıyor. Galatasaray Hatayspor maçı 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Peki, Hakem Kadir Sağlam kimdir? İşte Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Kadir Sağlam hakkında merak edilenler...

HAKEM KADİR SAĞLAM KİMDİR?

Kadir Sağlam, TFF Süper Lig hakemidir.

Daha önce çok sayıda maçta düdük çalan Kadir Sağlam Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray Hatayspor maçını yönetecek.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KADİR SAĞLAM'IN KARİYERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgiler doğrultusunda Kadir Sağlam'ın ilk kez 21 Ocak 2006 tarihinde oynanan Ankaragücü-Manisaspor Paf Ligi maçını yönettiği biliniyor.

