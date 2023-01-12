SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Hakem Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın hayatı ve biyografisi!

Hakem Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın hayatı ve biyografisi!

12.01.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakem Kadir Sağlam, yarın oynanacak olan Galatasaray Hatayspor maçı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray Hatayspor maçı, saat 20.00'de başlayacak ve Nef Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Kadir Sağlam kimdir? İşte Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın hayatı ve biyografisi...

Hakem Kadir Sağlam kimdir? Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın hayatı ve biyografisi!

Hakem Kadir Sağlam Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Galatasaray Hatayspor maçında düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını, Murat Altan ve Ogün Kamacı üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olarak açıklandı. Birçok kişi karşılaşmaya ilişkin detayları araştırıyor. Galatasaray Hatayspor maçı 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Peki, Hakem Kadir Sağlam kimdir? İşte Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Kadir Sağlam hakkında merak edilenler...

HAKEM KADİR SAĞLAM KİMDİR?

Kadir Sağlam, TFF Süper Lig hakemidir.

Daha önce çok sayıda maçta düdük çalan Kadir Sağlam Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray Hatayspor maçını yönetecek.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KADİR SAĞLAM'IN KARİYERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgiler doğrultusunda Kadir Sağlam'ın ilk kez 21 Ocak 2006 tarihinde oynanan Ankaragücü-Manisaspor Paf Ligi maçını yönettiği biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyanların ağzı açık kalıyor! Başkan, Modric ile görüştü...Duyanların ağzı açık kalıyor! Başkan, Modric ile görüştü...
İstanbul'a dönüyor! Wanda Nara o isme gözü koydu...İstanbul'a dönüyor! Wanda Nara o isme gözü koydu...
Ronaldo bile şaşkın! Messi'nin yeni takımı ve sözleşmesi sansasyon yarattıRonaldo bile şaşkın! Messi'nin yeni takımı ve sözleşmesi sansasyon yarattı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray hatayspor maçı atan spor toto ak oynanacak spor tot süper li hakemi spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Memurlara 15 Ocak'ta çifte zam! Meclis'ten geçti: Tam 10.700 TL...

Memurlara 15 Ocak'ta çifte zam! Meclis'ten geçti: Tam 10.700 TL...

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi

Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

İmza artık an meselesi! Galatasaray transferi bitiriyor!

İmza artık an meselesi! Galatasaray transferi bitiriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.