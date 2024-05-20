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Hakemin üzerine yürüyen ve gazeteci tehdit eden teknik direktör Allegri, Juventus'tan kovuldu

BBC BBC
20.05.2024 11:29
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İtalya’da Serie A ekiplerinden Juventus, hafta içindeki bir maç sırasında hakemin üzerine yürüyen ve bir gazeteciyi tehdit eden takımın teknik direktörü Massimiliano Allegri’yi kovdu.

Hakemin üzerine yürüyen ve gazeteci tehdit eden teknik direktör Allegri, Juventus'tan kovuldu

Açıklamaya göre görevden alma kararı, İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında Allegri’nin “Juventus'un değerleriyle ve kulübü temsil edenlerin benimsemesi gereken davranışlarla bağdaşmayan” tavırları nedeniyle geldi.

Çarşamba akşamı oynanan İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta ile karşıya karşıya gelmişti. Sırp forvet Dušan Vlahović'in maçın hemen başında attığı golle Juventus 1-0 kazanarak kupayı almıştı.

Maçın son anlarında ise Juventus Teknik Direktör Allegri, bir faul kararı sonrası sahaya doğru ilerlemeye başlamıştı.

Ceketini ve kravatını çıkarıp atan Allegri’nin yardımcı hakemin üzerine doğru yürüdüğü ve bağırdığı görülüyordu.

Bu tavırları sonrası sahadan atılan teknik direktör, daha sonra da bir gazeteciyi tehdit etmekle suçlandı.

Spor gazetesi Tuttosport’un Yayın Yönetmeni Guido Vaciago, koridorda karşılaştığı Allegri’nin kendisine küfürlü hakarette bulunduğunu söyledi.

Vaciago’nun anlatımına göre Allegri gazeteciyi “Seni nerede bulacağımı biliyorum. Gelip iki kulağını da koparacağım” diye tehdit etti.

La Press haber ajansı da Allegri’nin ajansa ait fotoğraf malzemelerine saldırarak zarar verdiğini belirtti.

Maç sırasındaki davranışları için Allegri’ye iki gün diskalifiye ve 5 bin euro para cezası verildi.

Dün de Juventus, ligin bitmesine iki maç kala teknik direktörün görevine son verdi. Takım, ligin son iki haftasındaki Bologna ve Monza maçlarına Allegri'siz çıkacak.

56 yaşındaki Allegri, 2014-2019 arasında Juventus'un antrenörlüğünü yapmış ve bu dönemde takım 5 sezon da Serie A şampiyonu olmuş, 4 İtalya Kupası kazanmış ve 2 kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkmıştı.

Yaşanan son olaydan önce de, bu sezonki başarısız tablo nedeniyle Allegri'nin görevine son verileceği ve yerine çok başarılı bir sezon geçiren Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta'nın geçeceği konuşuluyordu.

Allegri

2021’de yeniden Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktörün son dönemi ise şu ana kadar yalnızca bir İtalya Kupası getirdi.

Transfermarkt verilerine göre, Mayıs 2021'de ikinci dönemine başlayan Allegri, üç yıl içerisinde takımının başında çıktığı 149 maçta 1,84 puan ortalaması elde etti.

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kala kovulan Allegri’nin takımda son günlerini yaşadığı, olaylı Atalanta maçı öncesinde de konuşuluyordu.

İtalya futbolunun en üst düzey ligi olan Serie A’da bu sezon Inter, bitime iki hafta kala 74 puandaki AC Milan’ın önünde 92 puanla lider durumda. Mavi siyahlılar haftalar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

Torino ekibi Juventus ise 67 puanla dördüncü sırada. Diğer bir 67 puandaki Bologna ise gol averajıyla üçüncü sırada.


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İtalya
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