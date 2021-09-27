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Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara, kent halkını anonsla aşıya çağırıyor

27.09.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Kara, kent halkını anonsla aşıya çağırıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Can Kara, ambulansla çarşı merkezi ve mahalleleri gezerek kent sakinlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Hakkari'de, sağlık çalışanlarının salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın artırılmasına yönelik özverili çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yürüttükleri fedakar çalışmalarla kentin birinci doz aşıda düşük riskli illerin bulunduğu mavi kategoriye geçmesini sağlayan sağlık ekipleri, ikinci doz aşılamada da mavi kategoriye geçmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Can Kara ve Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş, Bulvar Caddesi'ndeki aşı uygulama noktasında vatandaşlara aşının önemini anlattı.

Daha sonra ambulansla kent merkezindeki cadde ve mahalleleri dolaşan Kara, anons yaparak vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kara, AA muhabirine, aşı çalışmaları için İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane personelleriyle sürekli sahada olduklarını söyledi.

Kentin birinci doz aşıda ciddi başarı elde ettiğini ve bunu ikinci doz aşılamayla taçlandırmak istediklerini belirten Kara, "İkinci dozda da maviyi başarabilirsek, toplum bağışıklığını sağlamış bir şekilde kışa gireceğiz. İnsanlara buradan sesleniyoruz, lütfen herkes aşısını olsun, sağlıklarını ihmal etmesinler. Bütün sağlık camiası sizlerin sağlığı için sahada. Hakkari insanının, aşılarını tamamlayacağına dair inancımız tamdır." diye konuştu.

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