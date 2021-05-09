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Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden Anneler Günü'ne özel klip

09.05.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden Anneler Günü'ne özel klip

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü Anneler Günü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Güzel Sanatlar Lisesi'nin desteğiyle hazırlanan, ev hanımlarıyla kadın polis, öğretmen ve doktorların yer aldığı klip, İl Emniyet ve Milli Eğitim müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Annelerin görevleri başındaki görüntülerinin yer aldığı klipte kadınların fedakarlıkları ön plana çıkarıldı.

Tüm annelerin gününün kutlandığı klip, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

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