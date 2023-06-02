YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari kilimi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Hakkari kilimi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

02.06.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her motifi ayrı bir anlam taşıyan Hakkari kilimi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Hakkari kilimi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Hakkari Valiliğinin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası adına tescil edilen Hakkari kilimi ile birlikte kente ait coğrafi işaret tescil edilen ürün sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin önemli kültürel değerlerinden olan el dokuması kilimlerin, renkli motif ve sembollerinin yöre kültürünü yansıttığı belirtildi.

Geçmişten bugüne kadar yöredeki doğal ürünlerle dokunan ilin en önemli kültürel unsurlarından kilimlerin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescilinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Hakkari kilimi ve bu kilimlere işlenen canbezar, sehvani, gülsarya, herki, samari, luleper, simkubik, cilgul, gulhezar, halitbey, keskener, sine, gülçin, gülsivan, hevçeker motiflerinin Hakkari’ye özgü olduğu tescil edildi. Yönetim Kurulu Başkanlığını Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın yaptığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteği ile Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası adına tescil edilen kilimle kentteki tescilli ürün sayısı 9’a yükseldi" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari’de hafriyat döküm alanı belirlendiHakkari’de hafriyat döküm alanı belirlendi
Mardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandıMardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
Erzurum'un unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri tanıtıldıErzurum'un unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri tanıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:38
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:28
Yatsı
21:04

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Navşar eczanesi
Semdinli
Ali eczanesi
Yuksekova
Güven eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.