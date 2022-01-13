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Hakkari kırsalında 100 av tüfeği ele geçirildi

13.01.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari kırsalında 100 av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında 100 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Güney Mahallesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda 6 çuval içinde 100 tek kırma av tüfeği bulundu.

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