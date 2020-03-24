Hakkari polisinden ‘evde kalın’ çağrısı

Hakkâri Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde anons yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye’de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda çarşı merkezi ve mahalle aralarında anons yaparak, vatandaşların dışarı çıkmamalarını istedi.

Yapılan anonslara birçok vatandaş riayet ederken, Hakkari sokakları da adeta boş kaldı.

