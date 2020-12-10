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Hakkari zabıtası tedbirleri elde bırakmıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.12.2020 16:13 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren dönercileri denetledi.Zabıta ekipleri, döner salonlarında hijyenik koşullarının yanı sıra pandemiye karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını sıkı bir şekilde denetlemeye devam ediyor.

Hakkari zabıtası tedbirleri elde bırakmıyor

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren dönercileri denetledi.
Zabıta ekipleri, döner salonlarında hijyenik koşullarının yanı sıra pandemiye karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını sıkı bir şekilde denetlemeye devam ediyor. Zabıta Müdürü Adil Demir, döner işletmelerinde çalışan personelin saç sakal ve tırnaklarına kadar kontrol ederek, temizliğe dikkat etmeleri konusunda uyarılarını yeniledi. Ekipler, işletmeler sahiplerine de uyarılarda bulunarak korona virüse karşı hem halk olarak hem de işletmelerin artık daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Zabıta Müdürü Demir, gıda ile iştigal eden bütün işletmelerin artık teknik ve hijyenik şartları yerine getirmesinin yanında korona virüsle ilgili alınan tedbirlere de uymasının halk sağlığı için elzem bir hale geldiğini ifade etti.

Hakkari zabıtası tedbirleri elde bırakmıyor

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