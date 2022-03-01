Hakkari'de 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ihbar üzerine dün ilçedeki Esendere yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 5 koli içinde kırmızı reçeteli 2 bin 330 paket ilaç ele geçirildi.
Şüpheli iki kişi hakkında işlem başlatıldı.
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