YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Hakkari'de 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

01.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ihbar üzerine dün ilçedeki Esendere yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 5 koli içinde kırmızı reçeteli 2 bin 330 paket ilaç ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüHakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Çorum'da salgın ikinci kez pik yaptıÇorum'da salgın ikinci kez pik yaptı
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova

Hakkari Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
12:22
İkindi
15:33
Akşam
18:05
Yatsı
19:20
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.