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Hakkari'de 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

26.08.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 13 kilo 700 gram eroin ve 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede bir araçta yapılan aramada 13 kilo 700 gram eroin ile 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

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