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Hakkari'de amca, arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğenini öldürdü

17.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de amca, arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğenini öldürdü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada amca, yeğenini öldürdü, kardeşini yaraladı.

İpek Mahallesi'nde kardeşler Abidin ve Aydın K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Aydın K, ağabeyi ve yeğeni Hakan K'ye ateş etti.

Hakan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abidin K, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova

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