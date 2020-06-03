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Hakkari'de baharda karla mücadele devam ediyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Hakkari'de baharda karla mücadele devam ediyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kış boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ve şantiye şeflikleri ekipleri, baharda da olumsuz hava şartlarının etkili olduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka dağlarında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 3 bin 400 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu açmak için çaba gösteriyor.

Karın sertleşmesi ve arazi koşulları nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bölümünde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

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