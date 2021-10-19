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Hakkari'de bir kişi 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı

19.10.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de bir kişi 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişinin üzerinde 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede bir kişinin üzerinde 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.

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