YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

05.12.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa götürülen Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Hakkarili Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ı andı, ailesine başsağlığı diledi.

Bölücü terör örgütünün yurt içi ve yurt dışında sıkıştıkça çaresizliğini kalleş eylemler yaparak gizlemeye çalıştığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelin, korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Terörü lanetliyoruz. Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız, terör örgütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik. Bu katil sürüleri kimi zaman DEAŞ olarak, kimi zaman FETÖ olarak ve kimi zaman PKK olarak karşımıza çıktı. Adları, iddiaları, coğrafyaları farklı olsa da bu örgütlerin tamamı Müslümanları hedef aldı. Müslümanların kanını dökerek en fazla zararı İslam'a, Müslümanlara verdiler. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen PKK ve destek verme oyunu artık son bulmalıdır. Toprak bütünlüğümüze tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız."

Ailelere bazı şehit ve gazi yakınları da destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü araçtaki iki kişi yaralandıHakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü araçtaki iki kişi yaralandı
Kars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyorKars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyor
Van’da 54 bin lale soğanı dikildiVan’da 54 bin lale soğanı dikildi
Anahtar Kelimeler:
Hakkari hdp terör örgütü

Hakkari Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
12:00
İkindi
14:32
Akşam
16:54
Yatsı
18:14
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.