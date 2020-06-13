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Hakkari’de iki köy karantinaya alındı

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.06.2020 22:25 | Son Güncelleme

Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında Hakkari’nin Çanaklı, Kırıkdağ köyü ile tüm haneleri 14 gün süreyle karantinaya alındı.Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Çanaklı ve Kırıkdağ köylerinde bazı kişilerin tahlillerinin pozitif çıkması üzerine Valilik harekete geçti.

Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında Hakkari’nin Çanaklı, Kırıkdağ köyü ile tüm haneleri 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Çanaklı ve Kırıkdağ köylerinde bazı kişilerin tahlillerinin pozitif çıkması üzerine Valilik harekete geçti. Vali İdris Akbıyık’ın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında Hakkari’nin Çanaklı ve Kırıkdağ köyü ile tüm hanelerinin 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kırıkdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri zırhlı araçlardan anonslar yaparak, vatandaşlara köylerin 14 gün süreyle karantinaya alındığı konusunda uyardı.

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