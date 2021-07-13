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Hakkari'de kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

13.07.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova-Esendere kara yolunda, sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyon çarpıştı.

Kazada, Alum Dereli (50) hayatını kaybetti, araçlardaki Serhat, Gülcan ve Bünyamin Dereli ile Hüseyin Özmen yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

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