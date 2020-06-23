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Hakkari’de maske denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği maske takma zorunluluğu talimatının ardından Hakkari’de polis ekipleri denetim yaptı.Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin işlek noktalarında maske kontrolü gerçekleştirdi.

Hakkari’de maske denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği maske takma zorunluluğu talimatının ardından Hakkari’de polis ekipleri denetim yaptı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin işlek noktalarında maske kontrolü gerçekleştirdi. Diğer taraftan trafik aracından vatandaşların korona virüse karşı dikkatli olmaları, maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları konusunda anonslar yapıldı.
Cumhuriyet ve Bulvar caddelerini gezen vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol eden ekipler, maske takmayanlara da uyarıda bulundu.
Vatandaşların birçoğunun kurallara uyduğu Hakkari’de, polis ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Hakkarili vatandaşlar ise sağlıkları için kendilerini uyaran polis ekiplerine teşekkür ederek, virüsü Hakkari’ye sokmayacaklarını belirttiler.

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