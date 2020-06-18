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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta, patlayıcılarla güçlendirilmiş top mermileri, silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsalında düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta, el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş 203 ve 120 mm'lik top mühimmatı, G-3 piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör ve 686 fişek, 3 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, ateşleyici, 100 adet 12,7 çapında fişek, 1235 G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 elektrikli fünye, 2 adet 8'li pil bloğu, el telsizi, 25 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo, paratoner, 160 sahte kimlik kartı, 8 örgütsel doküman ve 2 not defteri ele geçirildi.

Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.

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