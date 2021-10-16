Hakkari'de ruhsatsız 110 av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette ruhsatsız 110 av tüfeği ve 1045 kurusıkı namlusu bulundu.

Valilikten yapılana açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Cemekürk mezrasında dün bir kamyonette yapılan aramada ruhsatsız 110 av tüfeği ve 1045 kurusıkı namlusu ele geçirildi.

