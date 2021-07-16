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Hakkari'de şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu

16.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 3 gün önce polisevinde yemek yediği sırada bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için mevlit okutuldu.

Hacı Sait Camisinde geçekleştirilen mevlit programına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda, Cevher ve tüm şehitler için dualar edildi.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

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