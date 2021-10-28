YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı kütüphanede yaşatılacak

Hakkari'de şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı kütüphanede yaşatılacak

28.10.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı kütüphanede yaşatılacak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adının verildiği kütüphane oluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Bağlar Mahallesi'ndeki Hacı Salih Şen İlkokulunun ikinci katında kurulan "Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Kütüphanesi"nde 100 temel eser, dünya ve Türk klasikleriyle çocuklar için okuma setleri yer alıyor.

Şehit Cevher'in fotoğraf ve öz geçmişinin de bulunduğu kütüphanede 4 bin kitabın yanı sıra bilgisayar, santranç takımları, oyun setleri, çeşitli sözlükler ve ansiklopediler de bulunuyor.

Öğrencilerin nezih ortamda kitap okuyup zaman geçirebileceği kütüphane yarın açılacak.

Öğrencilerden Berfin Şan, kütüphanenin çok güzel olduğunu, buranın şehit Cevher'in adıyla açılmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Van'da alev alan otomobildeki yangının sıçradığı 3 iş yeri hasar gördüVan'da alev alan otomobildeki yangının sıçradığı 3 iş yeri hasar gördü
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:19
Öğle
11:54
İkindi
14:52
Akşam
17:19
Yatsı
18:35

Hakkari Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Gündüz Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.